وزير الصحة العامة: اي خطأ في اجراءات الوقاية قد يعرض لبنان لارتفاع كبير في اعداد المصابين بفيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2020 - 16:34

وزير الصحة العامة: اي خطأ في اجراءات الوقاية قد يعرض لبنان لارتفاع كبير في اعداد المصابين بفيروس كورونا

منذ 37 mins 19 March، 2020
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