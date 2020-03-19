وزير الصحة العامة: رصد 6 حالات جديدة بفيروس كورونا مجهولة المصدر وهذا ما يرفع مستوى الخطة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2020 - 16:34

وزير الصحة العامة: رصد 6 حالات جديدة بفيروس كورونا مجهولة المصدر وهذا ما يرفع مستوى الخطة

منذ 38 mins 19 March، 2020
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