وزير الصحة العامة: رصد 6 حالات جديدة بفيروس كورونا مجهولة المصدر وهذا ما يرفع مستوى الخطة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2020 - 16:34
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وزير الصحة حمد حسن: رصد 6 حالات جديدة بفيروس كورونا مجهولة المصدر وهذا ما يرفع مستوى الخطر
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إسبانيا: تسجيل 767 وفاة بفيروس كورونا و17 ألف إصابة في ارتفاع بنسبة 30 بالمئة خلال 24 ساعة
مفاوض الاتحاد الأوروبي لشؤون بريكست ميشال بارنييه يعلن إصابته بفيروس كورونا ويقول إنه بحال جيدة ويلتزم الحجر المنزلي
وزارة الصحة الروسية: العلماء الروس ينجحون في كشف الجينات الكاملة لفيروس كورونا المستجد
جمعية الإمداد تستقبل تبرعاتكم المالية والعينية لمساعدة من لا معيل لهم على الرقمين: 76641631_01555717 او عبر الحساب رقم 81414 في جميع فروع مؤسسة القرض الحسن
للمساهمة في التبرع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الاتصال على مؤسسة الشهيد 0096170129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
وزير الصحة العامة: رصد 6 حالات جديدة بفيروس كورونا مجهولة المصدر وهذا ما يرفع مستوى الخطة
منذ 38 mins
19 March، 2020
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