التحكم المروري: قطع طريق ضهر البيدر بسبب انزلاق بعض المركبات وتتم المعالجة من قبل عناصر مفرزة سير زحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2020 - 16:34

التحكم المروري: قطع طريق ضهر البيدر بسبب انزلاق بعض المركبات وتتم المعالجة من قبل عناصر مفرزة سير زحلة

منذ 37 mins 19 March، 2020
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