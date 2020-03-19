وزير الصحة العامة حمد حسن: طلبت من القوى الامنية عزل منطقتين لبنانيتين سجلت فيهما اعلى نسبة من الاصابات بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2020 - 16:34

وزير الصحة العامة حمد حسن: طلبت من القوى الامنية عزل منطقتين لبنانيتين سجلت فيهما اعلى نسبة من الاصابات بكورونا

منذ 40 mins 19 March، 2020
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