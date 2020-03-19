الصين ترسل إمدادات طبية لدعم فرنسا بمواجهة كورونا

أرسلت الصين شحنة من الإمدادات الطبية إلى فرنسا لمساعدتها في مكافحة الانتشار السريع لمرض فيروس كورونا، ووصلت الشحنة إلى مطار رواسي-شارل دي جول الأربعاء.

وقال سفير الصين لدى فرنسا لو شا يه إن “المساعدات الطبية تضم أقنعة وسترات واقية وقفازات طبية كما طلب الجانب الفرنسي”.

ولفت السفير إلى أنه “في اللحظة الحرجة التي شنت الصين فيها حربا على الفيروس، قدمت فرنسا لنا الدعم والمساعدة الثمينة”، وتابع “الآن تواجه فرنسا وباقي دول أوروبا هذا التحدي الكبير، والصين مستعدة لتوفير المساعدة قدر الإمكان”.

وذكر السفير أن “الصحة والدواء من أكثر المجالات حيوية في التعاون العلمي والتكنولوجي الصيني-الفرنسي”، وأشار إلى أنه “عقب تفشي المرض، ظلت المؤسسات المعنية في الصين وفرنسا على تواصل وثيق وأجرت بشكل مشترك الأبحاث على الكواشف من أجل التشخيص السريع للفيروس”، وتابع “يجري العلماء من الدولتين حاليا دراسات بشأن تطوير عقاقير قائمة على الأجسام المضادة”.

المصدر: وكالة شينخوا