قاسم هاشم: لمعالجة قضية المياومين ولترع الدولة أبناءها

قال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم عبر حسابه على “الفايسبوك”: “حالة التعبئة التي اعلنتها الحكومة تركت آثارها السلبية على فئة من اللبنانيين الذين يعملون كمياومين في كثير من المؤسسات والإدارات، واليوم اصبحوا بلا مردود مالي، ما يتطلب من الحكومة الإسراع بمعالجة هذه القضية، خصوصا ان بعض المؤسسات تجني الأرباح من تعب هؤلاء العمال ولا تصلهم حقوقهم المطلوبة بالأساس، لذلك لا بد من اتخاذ القرارات الوطنية لمساعدة هذه الفئة وغيرها ممن يستحقون، لان الدولة ما زلت راعية لأبنائها، فكيف في هذه الظروف الصحية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة، لان القضية لا تحتمل الانتظار، نأمل الإسراع باتخاذ الخطوات التنفيذية اليوم قبل الغد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام