رئيس البرلمان الايراني يبلغ رئيس الجمهورية بقانون الميزانية العامة للسنة القادمة

بعث رئيس البرلمان الايراني برسالة الى رئيس الجمهورية، يوم الاربعاء، أبلغه فيها بقانون الميزانية العامة للبلاد للسنة الايرانية الجديدة (تبدأ في 20 آذار/مارس 2020)، من اجل دخوله حيز التنفيذ.

واشار لاريجاني في رسالته الى الرئيس روحاني روحاني، الى المصادقة على قانون الميزانية العامة في لجنة المواءمة بالبرلمان، وكذلك حصل القانون على تأييد مجلس صيانة الدستور.

وكان المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، عباس علي كدخدائي، قد أعلن في وقت سابق في تغريدة له على تويتر، عن موافقة مجلس صيانة الدستور على لائحة الميزانية العامة للسنة الايرانية المقبلة.

ويبلغ حجم الميزانية العامة لإيران للسنة القادمة 1988 تريليون تومان (السعر الرسمي للدولار = 4200 تومان).

المصدر: وكالة فارس