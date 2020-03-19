عودة أكثر من 90 لاجئاً إلى سوريا من أراضي لبنان خلال الــ24 ساعة الأخيرة

أفاد مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين الخميس، بعودة أكثر من 90 لاجئاً إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية، خلال الــ24 ساعة الأخيرة. وجاء في نشرة المركز الإعلامية بهذا الشأن “عاد، خلال الــ24 ساعة الأخيرة، 92 لاجئا (بينهم 28 امرأة و47 طفلا) إلى سوريا من أراضي لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ الحدوديين، وذلك في حين لم تتم عودة لاجئين من أراضي الأردن عن طريق معبر “نصيب” الحدودي”.

وقامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري، خلال الــ24 ساعة الأخيرة، بحسب النشرة، بتطهير الأراضي ومنشآت من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينتي جاسم والحارة بريف درعا، وذلك على مساحة 2.2 هكتار، بالإضافة إلى قيام خبرائها بتدمير 53 عبوة ناسفة.

يُذكر أن نزاعا مسلحا ما زال مستمرا في سوريا منذ عام 2011. وفي نهاية عام 2017 ، تم الإعلان عن الانتصار على تنظيم “الدولة الإسلامية” (المحظور في روسيا الاتحادية) في سوريا والعراق. وما زالت عمليات مكافحة المسلحين المتشددين مستمرة في عدد من مناطق البلاد. وفي الوقت الحالي، يعتبر تحقيق التسوية السياسية وإعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين والنازحين أمورا ذات الأولوية الأولى.

المصدر: سبوتنيك