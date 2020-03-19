ترامب يوقع على مشروع القانون الخاص بمكافحة “كورونا”..وأول إصابة لعضو بالكونغرس

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على مشروع القانون الخاص بمكافحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”. وذكر موقع “سي إن إن” الخميس أن الرئيس الأميركي وقع على قانون خاص بكورونا “يتضمن حزمة إغاثية تتضمن الاختبار المجاني لفيروس كورونا، وإجازة طارئة مدفوعة”. هذا وأعلن المكتب الإعلامي لعضو الكونغرس الأميركي ماريو دياز بالارت، إصابة الأخير بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، ووضعه في حجر صحي بالعاصمة واشنطن، وعدم عودته إلى جنوب فلوريدا.

وقال المكتب الإعلامي، في بيان “مساء السبت، ظهر على عضو الكونغرس دياز بالارت أعراض، بما في ذلك الحمى والصداع. منذ فترة وجيزة، تم إبلاغه بأنه قد ثبت اختباره بإيجابية تحاليل كوفيد 19”. وأعلنت وزارة الحرب الأميركية الأربعاء، عن زيادة حادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين العسكريين والخبراء المدنيين في الولايات المتحدة. وبحسب البنتاغون، فقد تم الكشف عن إصابة لدى 89 شخصًا، بزيادة 30 شخصا خلال الـ24 ساعة.

وجاء في بيان البنتاغون أنه تم الكشف عن 89 إصابة، بزيادة 30 شخصا خلال الـ24 ساعة، من بينهم 49 عسكريًا (بزيادة 13 شخصًا خلال 24 ساعة، ولا يزال ثلاثة أشخاص في المستشفيات)، و 14 مدنيًا (بزيادة وصلت إلى ستة أشخاص، وستة في المستشفيات)، و19 من أفراد الأسر (بزيادة سبعة أشخاص وواحد في المستشفى) وسبعة عمال متعاقدين (بزيادة أربعة أشخاص واحد في المستشفى). وقد تعافى بالفعل سبعة جنود. وأشار البيان إلى أن القيادة الشمالية الأميركية، التي تشمل منطقة مسؤوليتها أراضي البلاد، خصصت بالفعل ما يقرب من 1500 جندي لمساعدة وزارة الصحة. هذا ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في جميع الوليات المتحدة الأميركية، بحسب وسائل الأعلام العالمية إلى 6400 حالة، حيث بلغ عدد الوفيات 108.

المصدر: سبوتنيك