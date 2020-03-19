أعراض الأنفلونزا عديدة أبرزها ارتفاع فى حرارة الجسم

في ظل انتشار فيروس كورونا التاجي، نستعرض أبرز أعراض الأنفلونزا حتى لا تشعر بالرعب والخوف والذعر، عند إصابتك بهذه الأعراض وتعتقد أنك مصاب بفيروس كورونا التاجي، ويصيبك حالة الرعب والخوف، وذلك وفقا لموقع “webmed”.

أوضح التقرير أن الإصابة بالانفلونزا تعد من الأمور المنتشرة خلال تقلبات الطقس، وخاصة خلال فصل الشتاء، ولذا يجب التعرف على أعراض الأنفلونزا وأفضل طرق وسبل العلاج.

أعراض الأنفلونزا

أكد التقرير، أن أعراض الأنفلونزا تظهر بشكل مفاجئ علي الشخص المصاب، لأنها فيروس ينتقل من شخص لآخر من خلال الجهاز التنفسي، وأعراضها هي:

-ارتفاع في حرارة الجسم .

-التعرض للشعور بألم شديد في المفاصل والعظام والعضلات.

-عدم القدرة علي القيام بأي نشاط والشعور بالضعف والوهن الشديد في الجسم.

-تعرض الجسم للشعور بقشعريرة شديدة.

-الشعور بصداع شديد ويصعب تحمله.

– السعال والتهاب في الحلق.

– سيلان الأنف.

-الإصابة بالإسهال.

-وبعض الأشخاص يتعرضون للتنفس السريع أو عدم القدرة علي التنفس.

-تغير لون الوجه ويكون مائل للأزرق.

-ألم في الصدر، وعضلات الجسم.

-بعض الأشخاص يتعرضون للإصابة بالجفاف في الجسم أو في الفم.

وأكد التقرير، أن بعد مرور أسبوعين من تناول العلاجات المخصصة للأنفلونزا والالتزام بالراحة التامة يتسبب في التعافي، ولذا عليك الإكثار من تناول المشروبات والفواكه والأطعمة الغنية بفيتامين سي، لأنها تزيد من فرص رفع كفاءة الجهاز المناعي والتخلص والقضاء من هذا الفيروس، وفي حالة ارتفاع حرارة الجسم أكثر من 39 يجب تناول مضادات حيوية لمساعدتك علي التعافي التام، وأيضا الإكثار من تناول السوائل، وتجنب التعامل مع الأخريين حتي لا تتسبب في أنقال العدوى لهم.

وحث التقرير، علي ضرورة التعامل الجاد من الأنفلونزا، لأنها تتسبب في تعرض الشخص للعديد من المضاعفات الصحية في حالة إهمال العلاج، ومنها زيادة فرص الإصابة بالالتهاب الرئوي، والتهاب الجيوب الأنفية، ومشاكل في عضلة القلب، وقد يصل الأمر لحدوث فشل في الجهاز التنفسي.

المصدر: اليوم السابع