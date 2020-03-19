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March 19 2020 - 10:06

تسجيل أكثر من 9 آلاف حالة إصابة بفيروس “كورونا” في أمريكا

منذ 9 mins 19 March، 2020
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أخبار دولية - الولايات المتحدة

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه تم تأكيد أكثر من 9 آلاف حالة من الإصابات بفيروس “كورونا”، وفقا لتقرير أجرته جامعة جونز هوبكنز، مستشهدة بحساباتها الخاصة للإحصاءات الفدرالية والمحلية.

وبحسب جامعة هوبكنز، تم تأكيد 9345 حالة إصابة بالفيروس، توفي منهم 150 شخصا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/مارس الجاري، فيروس “كورونا” المستجد “كوفيد-19″، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، “حادثة جائحة”، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في أخر تحديث لها أكثر من 205 آلاف حالة في أكثر من 157 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من ثمانية ألاف.

المصدر: وكالات

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