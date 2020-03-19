أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 19-03-2020

النهار

لبنان في “صمود” العزل: الوباء والكابيتال كونترول

الأخبار

«كورونا» يتمدّد

18 إصابة جديدة والعدّاد يُقفل على 139 إصابة

نفاد أجهزة التنفس واتجاه نحو «الفحوص الجوّالة»

اللواء

«الكابيتال كونترول» يواجه اليوم باعتراضات دولة المصارف!

لبنان في عزلة وقائية.. وتلكؤ دولي عن تقديم مساعدات لمواجهة الكورونا

الجمهورية

الكابيتال كونترول بمواجهة الدستور

وأقفل المطار

الوباء يتزايد.. والكابيتال يقلق المودعين.. والعفو يستحضر

الديار

اصابات كورونا تتخطى الـ 200 ألف والوفيات 9000 وفي لبنان ارتفع عدد المصابين الى 141

حزب الله يعتبرها خيانة بحقه … السفارة الاميركية وراء تبرئة عامر الفاخوري

يجب إلغاء الـ«150 الفاً» عن فحص الكورونا ويكون مجاني لأن الجوع انتشر

البناء

إقفال البورصات الأميركيّة… والصحة العالميّة تطلب استثناء الصحّة من العقوبات على إيران

لبنان في مواجهة كورونا: دخول العزل التّام و15 يوماً حاسمة في خطة الاحتواء

الحكومة تبحث اليوم ملفّ الكهرباء… وتناقش «الكابيتال كونترول» وسط تباينات

المصدر: صحف