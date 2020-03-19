رويترز: ووهان الصينية تعلن عدم تسجيل أي إصابة جديدة اليوم لأول مرة منذ تفشي الفيروس

أعلنت سلطات مدينة ووهان الصينية أنها لم تسجل ، أي إصابات جديدة للمرة الأولى منذ تفشي المرض، في حين ارتفعت الحالات القادمة من الخارج بنسبة قياسية ، بتصدر الإصابات في العاصمة بكين.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في البلاد إن الصين شهدت يوم الأربعاء 34 حالة إصابة مؤكدة ، أي أكثر من الضعف مقارنة بـ 13 حالة في اليوم السابق.

من بين 34 إصابة مستوردة ، شكلت بكين 21 حالة ، وهو رقم قياسي يومي للمدينة.

وقالت هيئة الصحة يوم الخميس إن هذا يرفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني حتى الآن إلى 80928 حالة.

المصدر: روسيا اليوم