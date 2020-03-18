الأحزاب اللبنانية في بعلبك: لإقامة مختبرات ومراكز متخصصة في مراكز الأقضية وقرار الافراج عن الغاخوري مدان و مشبوه

عقدت الأحزاب اللبنانية إجتماعها الدوري في مكتب حزب الله في بعلبك، واعتبرت في بيان أن ” قرار الإفراج عن العميل عامر الفاخوري جزار معتقل الخيام هو قرار مدان ومرفوض ومشبوه، ويستجيب للمطالب والضغوط الأميريكية – الإسرائيلية التي لم تكن خافية على أحد في سعيها لإطلاق سراح عملاء العدو الصهيوني، إننا في الأحزاب اللبنانية نرفض بشدة هذا القرار المشبوه ونطالب بالعودة عنه إحتراماً لسيادة لبنان وقراره الحر المستقل واحتراماً لتضحيات كل المقاومين وخاصة الأسرى الذين نالوا من العميل الفاخوري وأمثاله شتى أصناف التعذيب، ولا نرى أي مسوغ يبرر هذا القرار المسئ للقضاء اللبناني”.

وأكد على “إنزال أشد العقوبات بحق كل العملاء الذين لم تسقط ولن تسقط عمالتهم بمرور الزمن، وخاصة أولئك الذين شاركوا بأذى لبنانيين وتعذيب مقاومين”.

وأضاف: “نظرا لخطورة فيروس الكورونا، وازدياد حالات الإصابة به، تدعو الاحزاب اللبنانية المواطنين الكرام للالتزام الفعلي والجاد بتوجيهات وقرارات الحكومة اللبنانية ووزارة الصحة العامة، ويؤكدون على ضرورة مراعاة كافة الإجراءات الوقائية التي تساهم في تحصين المجتمع، وتأمين السلامة العامة، ويأملون من وزارة الصحة ان تعمل على إقامة مختبرات ومراكز متخصصة في مراكز الأقضية اللبنانية “.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام