دوريات لأمن الدولة في الشوف للتأكد من اقفال المؤسسات والمحال

تقوم دوريات من المديرية العامة لأمن الدولة في بلدات الشوف، وتعمل بناء على توصيات مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع، وضمن خطة مواجهة تفشي فيروس “كورونا” المستجد، على التأكد من إقفال المقاهي واماكن التجمعات وجميع المؤسسات السياحية والترفيهية والمحال التجارية وصالونات الحلاقة، من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين، بإستثناء محلات المواد الغذائية والأفران والصيدليات ومحطات المحروقات ومكاتب الصيرفة وتحويل الأموال.

وطلبت هذه الدوريات من المواطنين التعاون في تطبيق وتنفيذ القرارات التي تخدم المصلحة والسلامة العامة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام