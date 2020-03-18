دوريات لأمن الدولة في الشوف للتأكد من اقفال المؤسسات والمحال – موقع قناة المنار – لبنان
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March 18 2020 - 23:02

دوريات لأمن الدولة في الشوف للتأكد من اقفال المؤسسات والمحال

منذ 2 ساعة 18 March، 2020
المديرية العامة لامن الدولة
لبنان

تقوم دوريات من المديرية العامة لأمن الدولة في بلدات الشوف، وتعمل بناء على توصيات مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع، وضمن خطة مواجهة تفشي فيروس “كورونا” المستجد، على التأكد من إقفال المقاهي واماكن التجمعات وجميع المؤسسات السياحية والترفيهية والمحال التجارية وصالونات الحلاقة، من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين، بإستثناء محلات المواد الغذائية والأفران والصيدليات ومحطات المحروقات ومكاتب الصيرفة وتحويل الأموال.

وطلبت هذه الدوريات من المواطنين التعاون في تطبيق وتنفيذ القرارات التي تخدم المصلحة والسلامة العامة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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