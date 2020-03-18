فصائل منظمة التحرير في لبنان تابعت الاجراءات الضرورية لمنع انتقال كورونا الى المخيمات

عقدت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا اليوم، في سفارة دولة فلسطين في لبنان، لمتابعة، حسب بيان صدر، “آخر التطورات المتعلقة بشؤون المخيمات الفلسطينية والاجراءات الضرورية لمنع إنتقال عدوى كورونا”.

وقدر البيان “التنسيق والتعاون والتكامل الجاري بين السفارة الفلسطينية وجميع الفصائل والقوى الوطنية والاسلامية الفلسطينية والمؤسسات الانسانية والصحية والاجتماعية الفلسطينية واللبنانية والدولية، لمواجهة وباء كورونا العالمي”.

واكدت قيادة الفصائل بأن “اللجنة الصحية المركزية التي شكلت بالتعاون والتنسيق مع سفارة دولة فلسطين في لبنان، ستضع خطة عمل سريعة تضمن سلسلة من الاجراءات والخطوات الميدانية لمواجهة خطر كورونا على المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان ومنع انتقال العدوى اليها، بالتعاون مع وزارة الصحة اللبنانية والصليب الاحمر الدولي، وأولى هذه الخطوات تجهيز مراكز وفق المعايير الصحية لاستقبال أي حالات قد تصاب بالعدوى”.

واعلنت بأن “العمل جار لتجهيز اربعمائة بدلة واقية للمتطوعين الذين سيتولون العمل في المخيمات”.

ودعت قيادة المنظمة “وكالة الاونروا للاسراع بتأمين موازنة لخطة طوارئ شاملة من اجل تأمين كافة المستلزمات الصحية والطبية”.

واهابت بالاهالي في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، “الالتزام بإرشادات السلامة الصحية الصادرة عن الجهات المختصة الفلسطينية واللبنانية والدولية، خاصة الدعوة للالتزام في المنازل ووقف تبادل الزيارات العائلية والاجتماعية، والابتعاد عن التجمعات وعدم التجول إلا للضرورة القصوى”، كما دعت “جميع المؤسسات والمحال التجارية خاصة تلك التي تعمل في المجال الغذائي، إلى إتباع اعلى درجات الحماية والوقاية الصحية حرصا على السلامة الخاصة والعامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام