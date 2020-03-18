وزارة الصحة بغزة تجدد التأكيد على خلو قطاع غزة من فيروس كورونا

جدد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة أشرف القدرة التأكيد على “خلو قطاع غزة من فيروس كورونا المستجد”، ولفت الى أن “الوزارة تعمل بكل جهد للحيلولة دون وصول الفيروس لقطاع غزة”.

وحث القدرة الأربعاء “المواطنين على ضرورة اتباع التعليمات وارشادات الوقاية والسلامة الشخصية والمجتمعية”، وأوضح أنه “توجد 100 حالة مرضية تحتاج إلى رعاية صحية يتم استضافتها في مركز قيزان النجار في خانيونس ومسقط جباليا شمال قطاع غزة”، واشار الى أن “هناك 77 حالة ٧٧ مرضية أخرى تم تحويلها إلى فندق الكومودور”.

ولفت القدرة إلى أن “الوزارة أجرت فحوصات على ٤٩ عينة تم فحصها لحالات مشتبه بها وكانت جميع نتائجها سلبية ولم يتم تسجيل أي إصابة بالمرض”، وأكد ان “قطاع غزة لايزال خاليا من فايروس كورونا”.

وأضاف القدرة أن “٢٧٠٨ عائدا يخضعون للحجر المنزلي ، ويعود الانخفاض إلى وضع ٧٠ عائد ضمن الحجر الخاص بسبب مخالفتهم اجراءات الوقاية والسلامة المجتمعية”.

المصدر: فلسطين اليوم