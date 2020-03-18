رئيس جمعية المصارف: الأفضل الا يتدخل السياسيون في العمل المصرفي

رأى رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير، في تصريح لصحيفة “الفاينانشل تايمز”، بحسب بيان صادر عن مكتبه الاعلامي، انه “من الأفضل الا يتدخل السياسيون في العمل المصرفي وليكن ذلك من مسؤولية مصرف لبنان وليس السياسيين”.

واشار الى ان “السندات الحكومية بالعملات الأجنبية لدى المصارف كانت المصدر الوحيد للحصول على النقد الأجنبي فيما يواجه القطاع شحا بالسيولة، فالمصارف في لبنان استهلكت كل ودائعها لدى المصارف المراسلة وكانت بالتالي مجبرة على بيع سنداتها”.

وألقى صفير “اللوم على القطاع العام وسوء ادارته التي أوصلت البلاد إلى أزمة نقدية”، مشددا على ان “عمليات بيع السندات بالعملات الأجنبية بأسعار منخفضة كانت مكلفة جدا على القطاع المصرفي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام