ارتفاع عدد إصابات كورونا في الكيان الإسرائيلي 40% خلال 24 ساعة

أعلنت “وزارة الصحة” في الكيان الإسرائيلي، الأربعاء، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا قفز 40% إلى 427 حالة في الساعات الـ24 الماضية، وتوقعت زيادة أكبر مع تنفيذ عمليات فحص جماعي.

وكان عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حتى صباح أمس الثلاثاء 304 حالات في الكيان الإسرائيلي.

وأعلن رئيس الوزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو في وقت سابق حزمة من القرارات والإجراءات التي اتخذتها حكومته لمكافحة انتشار فيروس كورونا، والتقليل من مخاطره.

وأشار نتنياهو إلى أن الإجراءات شملت، حجرا صحيا على المصابين بالفيروس المستجد، وزيادة عدد الفحوص إلى 3 آلاف في اليوم، وتعزيز قدرة المستشفيات على استقبال المصابين بكورونا عبر شراء ألف جهاز للتنفس”.

المصدر: وكالة رويترز