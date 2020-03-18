أعلنت حكومة شرق ليبيا عن فرضها حظر التجوال في الأراضي الخاضعة لسيطرتها في مسعى لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″.

وأكدت وزارة الداخلية التابعة للحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الله الثني، والتي تتخذ من مدينة بنغازي مقرا لها، اليوم الأربعاء حظر التجوال التام من الساعة السادسة مساء حتى السادسة صباحا، مشيرة إلى أن هذا القرار يستثني سيارات الإسعاف وسيارات الأفراد المكلفين بتنفيذه.

ولفتت الوزارة إلى أن هذا القرار يطال جميع الجهات ويدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ صدوره، مضيفة أن جميع المخالفين للحظر سيعاقبون وفقا للقانون.

سلطات شرق ليبيا تفرض حظر التجوال لمنع تفشي كورونا

وعلى الرغم من عدم تسجيل أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا حتى الآن، اتخذت كل من الحكومة المؤقتة الموالية لـ”الجيش الوطني الليبي” بقيادة خليفة حفتر وحكومة الوفاق المعترف بها دوليا والتي تتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها إجراءات احترازية صارمة، بما في ذلك قيود على التحركات في البلاد.

المصدر: وكالات