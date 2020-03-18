الذهب يرتفع بعد التحفيز الأميركي لمكافحة كورونا

ارتفعت أسعار الذهب، إذ أدى تحفيز إضافي من الولايات المتحدة لتهدئة المخاوف من التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا، وأوقف اتجاهاً لبيع المعادن النفيسة، للحصول على النقد، رغم أن صعود الدولار كبح المكاسب.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1529.01 دولاراً للأونصة، بعد أن زاد نحو 1% في وقت سابق من الجلسة.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1529.40 دولاراً للأونصة.

وقال المحلل لدى “آي.جي ماركتس” كايل رودا، إن الخطوات التي اتخذها البنك المركزي الأميركي لدعم السيولة ساعدت في المقابل المعدن الأصفر.

وأكد أن “ذلك عزز المعنويات قليلاً ورأينا انحسار بعض ذلك السلوك، وهو أن تبيع الذهب ضمن أصول أخرى للعثور على النقد”.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الثلاثاء، إنه سيعيد العمل بتسهيل تمويلي استخدمه في الأزمة المالية في 2008، لتقديم الائتمان مباشرة للشركات، والأسر مع تنامي المخاوف من أزمة سيولة بسبب الفيروس، في الأيام القليلة الماضية.

واقترب الدولار من أعلى مستوى في 4 أسابيع بلغه أمس الثلاثاء، مقابل عملات منافسة رئيسية، ما يرفع تكلفة الذهب للمستثمرين حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاديوم 0.1٪ إلى 1644.50 دولاراً للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 1.4٪ إلى 670.68 دولاراً. وزادت الفضة 1.9٪ إلى 12.83 دولاراًللأونصة، بعد تراجعها على مدى 8 جلسات.

المصدر: رويترز