روسيا ترصد 4 خروقات لنظام وقف إطلاق النار في سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة وتركيا خرقين

أفادت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء، برصد الجانب الروسي في الجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا، 4 خروقات لنظام وقف إطلاق النار، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بينما رصد الجانب التركي خرقين. وجاء في بيان الوزارة بهذا الشأن، نشر على موقعها الرسمي” رصد الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا، 4 خروقات في المحافظات التالية: حلب (1) وحماه (1) وإدلب (1) واللاذقية (1)، بينما رصد الجانب التركي خرقين في محافظة إدلب (2).

وقام مركز المصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين، خلال الــ24 ساعة الأخيرة، بحسب البيان، بتنفيذ 4 عمليات إنسانية تم من خلالها:

– إيصال 410 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها أكثر من 2 طن إلى سكان إحدى القرى بريف إدلب

– إيصال 200 سلة غذائية يبلغ وزنها حوالي 0.8 طن إلى سكان إحدى القرى بريف حلب

– إيصال 250 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها 0.9 طن إلى سكان كل من إحدى القرى بريف الرقة وإحدى القرى بريف الحسكة.

وبشكل عام تم حتى يومنا، هذا تنفيذ 2415 عملية إنسانية وبلغ إجمالي ما تم إيصاله وتوزيعه من المساعدات الإنسانية – 4015.1061 طن.

يذكر أن نزاعا مسلحا ما زال مستمرا في سوريا منذ عام 2011. في نهاية عام 2017 ، تم الإعلان عن الانتصار على تنظيم “الدولة الإسلامية” (المحظور في الاتحاد الروسي) في سوريا والعراق. وما زالت عمليات مكافحة المسلحين المتشددين مستمرة في عدد من مناطق البلاد. وفي الوقت الحالي، تعتبر تحقيق التسوية السياسية وإعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين والنازحين أمورا ذات الأهمية الأولى.

المصدر: سبوتنيك