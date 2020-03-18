ترامب يعد بـ”أخبار جديدة مهمة” حول كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه “سيعقد مؤتمراً صحفياً اليوم لبحث أخبار مهمة جداً ” من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بشأن ما أسماه “الفيروس الصيني”. وقال ترامب، في تغريدة عبر صفحته الخاصة على “تويتر”، إنه “بالنسبة للأشخاص الذين هم الآن عاطلون عن العمل بسبب سياسات الاحتواء الهامة والضرورية (لفيروس كورونا)، كإغلاق الفنادق والحانات والمطاعم، فإن الأموال ستعود إليكم قريباً”، حسب قوله.

وأصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وصف فيروس كورونا، بـ”الفيروس الصيني”، رغم أن الصين أعلنت في وقت سابق عن غضبها من هذا التوصيف، داعية الولايات المتحدة إلى “الاهتمام بشؤونها”. وقال ترامب في السياق متوجهاً لشعبه إن “هجوم “الفيروس الصيني” ليس خطأكم! سنكون أقوى من أي وقت مضى!”.

المصدر: روسيا اليوم