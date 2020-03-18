فضل الله: لتكن متابعة اللبنانيين في الخارج في صلب مهمات خلية الأزمة

قال عضو عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله في بيان: “تقوم الحكومة بإجراءات متواصلة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتبذل وزارة الصحة قصارى جهدها للتصدي لهذا المرض وبإمكانات متواضعة وتنجح خصوصا حين تجد وعيا وتجاوبا من المواطنين، أو شفافية وصدقية في المعلومات من قبل المصابين. وإن للدولة اللبنانية جاليات منتشرة في العالم ومسؤولية حمايتها ورعايتها هي أيضا من واجبات هذه الدولة، وعلى سبيل المثال فإن اللبنانيين في كثير من الدول الأوروبية وخصوصا ايطاليا يعانون من آثار هذا الفيروس وما يزيد معاناتهم الإجراءات الظالمة التي تقوم بها المصارف بمنع التحويلات للطلاب في الخارج مما يضيق حركتهم ويمنعهم من توفير أبسط مقومات معيشتهم”.

أضاف: “إننا ندعو الحكومة الى الاسراع في اتخاذ خطوات عملية وجدية ملموسة لرعاية أبنائها المغتربين وتأخذ بالاعتبار ظروف اللبنانيين في الخارج، وتكليف سفارات لبنان وقنصلياته للتواصل المباشر واليومي مع كل اللبنانيين لتقديم العون لهم ومساعدة من يريد العودة منهم إلى وطنه مع اتخاذ كل الاحتياطات الصحية المطلوبة”.

وأكد أن “أي لبناني في أي بقعة من العالم هو من مسؤولية الدولة، ومن منطلق واجبنا الوطني نطالب الحكومة بأن تجعل متابعة اللبنانيين في الخارج في صلب مهمات خلية الأزمة وأن تتابع بشكل يومي قيام السفارات والقنصليات بواجبها للتأكد من وضع اللبنانيين وحاجاتهم ومطالبهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام