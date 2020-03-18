اتحاد نقابات العمال: لاخذ الاجراءات والزام اصحاب العمل بدفع الاجور

اصدر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين بيانا اشار فيه الى انه “حيال تفشي وباء “كورونا” في لبنان، وفشل السلطة في حماية الناس من الوباء، ومن الوباء الاكبر في تجويع الناس، ونهب اموالهم من قبل وباء المصارف، الذي استولى على اموالهم وحرمهم منها، يأتي اليوم التوجه من قبل الحكومة في فرض اجراءات، دون ان تقدم الدعم للناس، خصوصا في فرض حالة التعبئة، دون ان تلحظ الوضع المعيشي للناس، خصوصا العمال في القطاع الخاص، وفي القطاع غير المنظم، ومنهم المياومون والمزارعون والسائقون وغيرهم الكثير من العمال والعاملات” .

وطالب وزيرة العمل “برفع الصوت غدا في مجلس الوزراء لاخذ الاجراءات، والزام اصحاب العمل بدفع الاجور، حسب قرار التعبئة العامة، واقرار المساعدة للعمال في القطاع الخاص، غير المنظم من اجل حماية لقمة عيشهم”.

وحظر اصحاب العمل من “الاقدام على اي خطوة تضر بمصالح العمال، كما طلب من جميع العمال التزام التعليمات الصحية لمواجهة الوباء” .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام