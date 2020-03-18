القوات الأمريكية المحتلة تنسحب من قاعدة استراتيجية على حدود العراق مع سوريا

انسحبت قوات التحالف الدولي المحتلة بقيادة الولايات المتحدة من “قاعدة القائم” الاستراتيجية الواقعة على حدود العراق مع سوريا، وسلمتها للجيش العراقي، وذلك بحسب ما يُسمى غرفة العمليات المشتركة التابعة للتحالف.

وقالت “غرفة العمليات المشتركة”، في بيان أصدرته الثلاثاء، إنها أقامت مراسم رسمية لتسليم القاعدة إلى القوات العراقية، بمشاركة مدير شؤون قوات الدعم، الفريق الأمريكي، فينسنت باركر”.

وزعم باركر، في كلمة ألقاها خلال مراس تسليم القاعدة، أن “قاعدة القائم” ساهمت “كموقع حيوي في الحرب على داعش، ولاحقا كقاعدة مهمة خلال معركة الباغوز (في سوريا)، الأراضي الأخيرة التي كانت تحت سيطرة داعش”، حسب قوله. وجاء تسليم هذا الموقع للقوات العراقية بعد ساعات من هجوم صاروخي جديد استهدف قاعدة عراقية تنتشر فيها قوات أجنبية محتلة، وهو الهجوم المماثل الـ24 خلال أقل من 6 أشهر. وسبق أن أعلنت وزارة الحرب الأمريكية أن قواتها ستنسحب من “قاعدة القائم” خلال أسابيع، بالإضافة إلى قاعدتين عسكريتين أخريين في العراق.

المصدر: روسيا اليوم