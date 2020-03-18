طهران: يجب إلغاء العقوبات الاميركية لنتمكن من مكافحة “كورونا”

أكد المتحدث بإسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي انه “يجب إلغاء العقوبات لتتمكن ايران من مكافحة فيروس كورونا كونه معضلة عالمية”.

واضاف موسوي الاربعاء “فيما يتعلق بإجراءات وزارة الخارجية على المستوى الدولي من أجل رفع العراقيل عن البلاد بمجال مكافحة كورونا، فإن خارجية الجمهورية الاسلامية وعن طريق جمهورية آذربيجان بصفتها رئيسة حركة عدم الإنحياز في الفترة الفعلية، دعت الدول الأعضاء في هذه المنظمة، إصدار بيان للإعتراض على العقوبات الامريكية الاحادية الجانب ضد ايران والمطالبة بإلغاء هذه العقوبات من أجل تمكن ايران من مكافحة فيروس كورونا كونه معضلة عالمية”.

وقال موسوي إنه “من مؤسف للغاية أن نرى عددا من الحكومات العربية والاسلامية التي معظمها من جيراننا، تضرب التقاليد القديمة عرض الحائط، في ظل الظروف الخطرة الحالية”.

المصدر: مهر