رئيسة المفوضية الأوروبية: المسؤولون السياسيون قللوا من أهمية خطر كورونا في البداية

أقرت رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لايين بأن المسؤولين السياسيين في البلدان الاوروبية “قللوا من أهمية” حجم الخطر الذي يشكله وباء كورونا المستجد وذلك في مقابلة نشرتها صحيفة “بيلد” الالمانية الاربعاء.

وقالت فون دير لايين للصحيفة “اعتقد اننا جميعا، ونحن لسنا خبراء، قللنا من أهمية فيروس كورونا المستجد في البداية، لكن مع الوقت تبين انه فيروس سيشغلنا لفترة طويلة”.

تابعت”لقد أدركنا أن كل هذه الاجراءات التي كانت تبدو قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع جذرية وقاسية، كان يجب أن تتخذ” مذكرة بان أوروبا “تعتبر في الوقت الراهن بؤرة الأزمة”، لكنها رفضت تعبير “حرب” ضد الفيروس الذي استخدمه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون هذا الاسبوع.

وقالت “شخصيا لا استخدم تعبير حرب لكنني اتفهم دافع الرئيس الفرنسي لان فيروس كورونا المستجد خصم يثير القلق”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية