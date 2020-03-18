غرفة التحكم المروري : سقوط قتيل و12 جريحاً في 8 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 18 2020 - 09:58

غرفة التحكم المروري : سقوط قتيل و12 جريحاً في 8 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 2 ساعة 18 March، 2020
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