غرفة التحكم المروري : سقوط قتيل و12 جريحاً في 8 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
March 18 2020 - 09:58
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
18 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الإمام الخامنئي يفتي بوجوب الالتزام بقرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا وعدم جواز السفر منعا لانتشار الفايروس
وزير الصحة للمنار: لبنان هو أكثر دولة استطاعت أن تسيطر على انتشار الوباء لكن الحذر واجب ونراهن على وعي اللبنانيين
مصادر وزارة الصحة لقناة المنار: تسجيل حالة وفاة رابعة بفيروس كورونا لقادم من ايطاليا يعاني من اشتراكات في القلب
الحكومة اللبنانية توافق على مشروع قانون معجل مكرر لإعفاء المحكومين الذين أمضوا محكوميتهم إلى حين دفع الغرامة
وزيرة الإعلام: إنشاء صندوق خاص لتلقي التبرعات لمواجهة فيروس كورونا والدولة ستغطي المصابين غير الخاضعين لجهات ضامنة
الرئيس دياب: الحكومة تعمل على حماية اللبنانيين من دون تقصير وقرار التعبئة العامة لاقى ارتياحاً لدى المواطنين
الصين: اللجنة الوطنية للصحة تعلن تسجيل 12 إصابة جديدة وافدة من الخارج وإصابة فقط محلية بفيروس كورونا
إيطاليا: تسجيل 345 حالة وفاة جديدة في كامل البلاد بسبب فيروس كورونا ما يرفع الوفيات إلى 2503 أشخاص
وزارة الصحة الفرنسية تعلن تسجيل 1097 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7730
الولايات المتحدة: إرتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا الى 108 وعدد المصابين يتجاوز الـ6 آلاف
رويترز: وزير الصحة في قرغيزستان يعلن تسجيل أول 3 إصابات بكورونا لمواطنين عائدين من السعودية
الولايات المتحدة: "بنك أوف أميركا" يحدد سقف السحوبات المالية بثلاثة آلاف دولار على خلفية تباطؤ الاقتصاد الأميركي
قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على إغلاق الحدود الخارجية للاتحاد لمدة 30 يوماً لمنع انتشار فيروس كورونا
صندوق النقد الدولي يرفض طلبا للحكومة الفنزويلية لمنحها قرضا بقيمة 5 مليارات دولار للمساعدة في ردع فيروس كورونا
رئيس الوزراء الأسترالي يعلن حالة الطوارئ الإنسانية في عموم البلاد ويوصي المواطنين بتجنب السفر
مجلس الاتحاد الروسي: التهديد بحصول أزمة اقتصادية عالمية بسبب فيروس كورونا يفرض رفع جميع العقوبات
قوات التحالف الذي تقوده واشنطن في العراق تنسحب من قاعدة القائم على الحدود مع سوريا وتسلم مسؤوليتها للقوات العراقية
الرئيس العراقي برهم صالح يكلف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة
العراق: تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون وكتلتا العقد الوطني والنهج الوطني يرفضون تكليف الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة
جمعية الإمداد تستقبل تبرعاتكم المالية والعينية لمساعدة من لا معيل لهم على الرقمين: 76641631_01555717 او عبر الحساب رقم 81414 في جميع فروع مؤسسة القرض الحسن
غرفة التحكم المروري : سقوط قتيل و12 جريحاً في 8 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
منذ 2 ساعة
18 March، 2020
التعليقات
ذات صلة
الصين تدعم الانسان بوجه كورونا.. فهل تحتذي بها اميركا؟
النائب أرسلان: الفاخوري بركب دينة الجرة متل ما بدو
ترامب مرشحا رسميا للحزب الجمهوري لولاية رئاسية ثانية
رئيسة المفوضية الأوروبية: المسؤولون السياسيون قللوا من أهمية خطر كورونا في البداية
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}