الصحة السعودية تعلن تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 18 2020 - 09:58

الصحة السعودية تعلن تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ 3 ساعة 18 March، 2020
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السعودية - عربي وإقليمي - غير مصنف

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا، معظمها لدى مواطنين قادمين من دول بينها إسبانيا وألمانيا والعراق وإيطاليا.

وأضافت أن بين المصابين رجلا وامرأة مصريين قادمين من مصر، وتركية قادمة من تركيا.

وذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 171، تعافت منها 6 حالات، والبقية تخضع للرعاية الصحية وفقا للإجراءات المعتمدة في العزل الصحي.

وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بالإرشادات والتوجيهات لسلامتهم وسلامة المجتمع، ومنها تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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