صاحب فندق في قطاع غزة ينذره للحجر الصحي

تبرع صاحب فندق “الكومودور” في مدينة غزة بفندقه للسلطات لتحوله إلى مقر للحجر الصحي على العائدين إلى القطاع، وبدأت أعمال إخلاء الفندق، وتجهيزه للحجر.

كما تبرعت شركة جوال، بالتكفل بالمواطنين المحجور عليهم وتوفير وجبات طعام ومعقم طبي وإنترنت وحزم جوال واحتياجات أخرى لهم.

ومجددا نفى رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا في وزارة الصحة في القطاع مجدي ضهير، وجود أية إصابات بالفيروس في غزة.

وقال: “ننفي اكتشاف أي إصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة حتى الآن، وجاري التحقيق بمصدر الفيديو المنتشر بشأن المستشفى الأوروبي”.

من جانبه أفاد رئيس هيئة الفنادق والمطاعم في قطاع غزة صلاح أبو حصيرة، بأن عمل المطاعم والفنادق في القطاع، متوقف اليوم بنسبة 95% بسبب كورونا، ما عدا المطاعم الشعبية.

المصدر: فلسطين اليوم