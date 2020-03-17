الرئيس التونسي قيس سعيّد يعلن حظر التجوال بداية من يوم الأربعاء – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2020 - 23:08
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الإمام الخامنئي يفتي بوجوب الالتزام بقرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا وعدم جواز السفر منعا لانتشار الفايروس
وزير الصحة للمنار: لبنان هو أكثر دولة استطاعت أن تسيطر على انتشار الوباء لكن الحذر واجب ونراهن على وعي اللبنانيين
الحكومة اللبنانية توافق على مشروع قانون معجل مكرر لإعفاء المحكومين الذين أمضوا محكوميتهم إلى حين دفع الغرامة
وزيرة الإعلام: إنشاء صندوق خاص لتلقي التبرعات لمواجهة فيروس كورونا والدولة ستغطي المصابين غير الخاضعين لجهات ضامنة
الرئيس دياب: الحكومة تعمل على حماية اللبنانيين من دون تقصير وقرار التعبئة العامة لاقى ارتياحاً لدى المواطنين
وزارة الصحة: مجموع الإصابات بفيروس كورونا المثبتة مخبرياً في لبنان بلغ 120 حالة وتسجيل حالتي شفاء تام بعد فحصهما مرتين
قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر يصدر قراراً بمنع العميل فاخوري من السفر جواً وبحراً وبراً لمدة شهرين
هيئة الأسرى والمحررين: لاستقالة رئيس المحكمة العسكرية وأعضائها وتشكيل لجنة قضائية لمحاسبة من اتخذ قرار الإفراج عن فاخوري
مكتب باسيل: كل كلام عن تعهد من قبلنا لمساعدة العميل عامر فاخوري هو تحامل وكذب وسنلاحق مطلقيه أمام القضاء
سانا: الإرهابيون يجددون خرق اتفاق وقف الأعمال القتالية ويستهدفون بلدتي كفر نبل وحزارين بريف إدلب بالقذائف والرشاشات
منظمة الصحة العالمية تدعو الدول الأوروبية إلى خطوات أكثر شجاعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد
الصين: تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا جميعها تقريبا قادمة من خارج البلاد مقابل إصابة واحدة داخلها
إيطاليا: تسجيل 345 حالة وفاة جديدة في كامل البلاد بسبب فيروس كورونا ما يرفع الوفيات إلى 2503 أشخاص
بريطانيا تعلن تسجيل 407 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع عدد الحالات المشخصة إلى 1950
وزارة الصحة الفرنسية تعلن تسجيل 1097 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7730
الوكالة الفرنسية: الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يؤجل بطولة يورو 2020 عاماً واحداً بسبب انتشار فيروس كورونا
قوات التحالف الذي تقوده واشنطن في العراق تنسحب من قاعدة القائم على الحدود مع سوريا وتسلم مسؤوليتها للقوات العراقية
القوات المسلحة اليمنية: تحرير كافة مديريات محافظة الجوف ما عدا بعض المناطق في مديرية خب والشعف وصحراء الحزم
القوات المسلحة اليمنية: القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير شاركوا بعملية "فأمكن منهم" وتخللها ضرب 50 هدفا بالعمق السعودي
وزارة الصحة السعودية تعلن تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووقف الصلاة في المساجد باستثناء الحرمين الشريفين
الرئيس بوتين: الوضع بشأن فيروس كورونا في روسيا تحت السيطرة ولدينا كل ما يلزم لإنتاج لقاح في القريب العاجل
ترامب: سنكسب المعركة ضد فيروس كورونا وعلى الأميركيين العمل من المنازل وسنوفر الدعم الاقتصادي والمالي للشركات الصغيرة
وزير الخزانة الأميركية: تداعيات فيروس كورونا على شركات الطيران أسوأ من تداعيات هجمات 11 أيلول عام 2001
الولايات المتحدة: "بنك أوف أميركا" يحدد سقف السحوبات المالية بثلاثة آلاف دولار على خلفية تباطؤ الاقتصاد الأميركي
جامعة هوبكنز الأميركية: تسجيل ألف إصابة بالكورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5613
قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على إغلاق الحدود الخارجية للاتحاد لمدة 30 يوماً لمنع انتشار فيروس كورونا
الرئيس التونسي قيس سعيّد يعلن حظر التجوال بداية من يوم الأربعاء
منذ 12 mins
17 March، 2020
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