الرئيس التونسي قيس سعيّد يعلن حظر التجوال بداية من يوم الأربعاء – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2020 - 23:08

الرئيس التونسي قيس سعيّد يعلن حظر التجوال بداية من يوم الأربعاء

منذ 12 mins 17 March، 2020
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