الرئيس التونسي يعلن حظر التجول لمواجهة فيروس كورونا

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الثلاثاء، حظر التجول اعتبارا من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا بدءا من الأربعاء 18 آذار/مارس، في إطار إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وأكد سعيد في كلمة متلفزة، أنه قد تم إصدار أمر للقوات المسلحة والوحدات الأمنية للقيام بدوريات مشتركة في كامل تراب الجمهورية، مشددا على أن الجهات الرسمية لن تتهاون في تطبيق القانون.

وحث التونسيين على التزام المنازل وعدم مغادرتها إلا للضرورة القصوى لمجابهة انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن هذا الإجراء هو لأيام معدودة.

ودعا المواطنين إلى عدم الهلع، مؤكدا أن الحياة ستعود إلى وتيرتها الطبيعية في ظرف أسبوعين إذا تم الالتزام بتدابير الوقاية وأن الحل بأيدي التونسيين وأن التضامن يجب أن يكون ممارسة فعلية.

وقال: “من يستطيع التبرع بنصف راتبه أو أكثر فليتبرع”، مشيرا إلى أنه سيكون أول المتبرعين، نظرا لوجود الكثيرين ممن هم في حاجة للمساعدة.

المصدر: وكالات