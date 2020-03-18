السيسي يكلف الحكومة بمعالجة أضرار السيول في مصر

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باتخاذ إجراءات لإصلاح أضرار موجة السيول التي شهدتها البلاد مؤخرا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن الرئيس المصري وجه باستخلاص الدروس المستفادة من التحديات التي واجهت الدولة في التعامل مع السيول، وأمر الرئيس بالإصلاح الفوري لكافة الأضرار الناتجة عن السيول في كافة المحافظات.

يذكر أن خسائر قطاع الكهرباء في مصر بلغت حوالي 400 مليون جنيه، والنقل والطرق حوالي 100 مليون جنيه، فضلا عن 650 مليون جنيه لمشروع تطوير المنطقة المتضررة، خلال موجة السيول التي شهدتها البلاد مؤخرا.

المصدر: وكالات