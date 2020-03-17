اجتماع لخلية الازمة في اتحاد بلديات جبل عامل مواكبة للتطورات الصحية

عقدت خلية الازمة في اتحاد بلديات جبل عامل اجتماعا في مركز الاتحاد مواكبة للتطورات الصحية حول فيروس كورونا المستجد، حضره نائب رئيس الاتحاد الدكتور اسماعيل حجازي، مسؤول المنطقة الخامسة في حركة امل يحي جابر، مسؤول قطاع الحجير سمير عفيف ممثلا بعلي حيدر رئيس بلدية مجدل سلم علي تامر ياسين وممثلون عن الهيئة الصحية الاسلامية وكشافة الرسالة الاسلامية.

استعرض المجتمعون الوضع الحالي ضمن نطاق الاتحاد وخاصة بالنسبة الى الامكانات والتجهيزات المطلوبة لمواجهة تفشي الفايروس، كما تم وضع برنامج عملي لمتابعة نقاط تتعلق بالامن الصحي والغذائي والاجتماعي، سيتم تعميمها على رؤساء البلديات بالاضافة الى تفعيل كل اللجان المعنية بمختلف المهام والمستويات، كما تم اخذ العلم بمبادرة معالي الوزير الحاج علي حسن خليل بتغطية تكاليف فحوصات المشتبه اصابتهم بفايروس الكورونا.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام