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March 17 2020 - 23:06

﻿وفد من مستشفيي الرسول والسان جورج زار وزير الصحة

منذ 48 mins 17 March، 2020
وزير الصحة العامة حمد حسن
لبنان

زار وفد من أعضاء مجلس إدارة مستشفيي الرسول الاعظم (ص) والسان جورج يترأسه المدير العام لمستشفى الرسول الدكتور محمد بشير وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن. وتخلل اللقاء البحث في خطة الطوارىء التي وضعتها وزارة الصحة.

وأبلغ الوفد وزير الصحة بـ”الخطة التي ينتهجها المستشفيان لمواجهة فيروس كورونا”.

وتم البحث في سبل التعاون بين المستشفيين وبين وزارة الصحة الذي هو بمثابة واجب وطني هدفه الاول والاخير تخطي هذه الأزمة وتأمين الحصانة الطبية والوقاية من الوباء لجميع المواطنين في كل المناطق اللبنانية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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