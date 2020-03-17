﻿وفد من مستشفيي الرسول والسان جورج زار وزير الصحة

زار وفد من أعضاء مجلس إدارة مستشفيي الرسول الاعظم (ص) والسان جورج يترأسه المدير العام لمستشفى الرسول الدكتور محمد بشير وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن. وتخلل اللقاء البحث في خطة الطوارىء التي وضعتها وزارة الصحة.

وأبلغ الوفد وزير الصحة بـ”الخطة التي ينتهجها المستشفيان لمواجهة فيروس كورونا”.

وتم البحث في سبل التعاون بين المستشفيين وبين وزارة الصحة الذي هو بمثابة واجب وطني هدفه الاول والاخير تخطي هذه الأزمة وتأمين الحصانة الطبية والوقاية من الوباء لجميع المواطنين في كل المناطق اللبنانية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام