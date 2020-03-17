سائقو الباصات في طرابلس طالبوا الحكومة بالتعويض عليهم نتيجة توقفهم – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2020 - 23:06

سائقو الباصات في طرابلس طالبوا الحكومة بالتعويض عليهم نتيجة توقفهم

منذ 50 mins 17 March، 2020
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لبنان

عقد سائقو الباصات لقاء في طرابلس التل شارك فيه نائب رئيس اتحاد النقل البري نقيب السواقين في الشمال شادي السيد الذي أكد “أحقية مطالب سائقي الباصات”، مشيرا إلى أن “توقفهم عن العمل قاس جدا ويعطل مصدر قوت عيالهم”.

وقال: “نحن مع الحيطة والحذر ولكننا أمام كارثة واقع حال السائقين فمنهم من يستأجر لوحة ومنهم من يستأجر الباص بالكامل كيف يمكن لهم أن يطعموا عائلاتهم ومن يعيلهم، فهل المطلوب أن يموتوا بالكورونا أو يموتوا جوعا، هذا ظلم بائن لن نقبل به فنحن نعاني ايضا كسائقين للسيارات العمومية ونحمل جميعا دمنا على كفنا ونواجه خطر الكورونا وخطر نقله إلى أهلنا وعيالنا”.

وختم: “نتوجه إلى وزراء الصحة والداخلية والشؤون الاجتماعية كي يبادروا مع رئيس الحكومة إلى التعويض على هذه الشريحة من الناس وان يكون التعويض منصفا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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