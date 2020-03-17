طليس حيا التزام السائقين بعدم استعمال مركباتهم واقترح على الحكومة مساعدتهم

حيا رئيس اتحادات نقابات سائقي السيارات العمومية بسام طلبس السائقين في بيروت والمناطق على التزامهم بتعليمات مجلس الوزراء بعدم استعمال مركباتهم من سيارات وفانات للحد من الحركة والتجوال في الشوارع لمواجهة فيروس كورونا والعمل على منع انتشاره.

وقال “ان السائقين يساهمون هنا في تأدية خدمة وطنية وإنسانية تصب في مصلحة سائر المواطنين حيث يشاركون في إنجاح التعبئة العامة وتنفيذها على الأرض”.

وكان طليس قد التقى وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن واتصل بوزير الداخلية والبلديات محمد فهمي واكد لهما التزام السائقين بتعليمات الحكومة وتنفيذ الارشادات المطلوبة للمساهمة في بقاء العدد الأكبر من المواطنين في منازلهم.

وتناول طليس مع حمد وفهمي ضرورة اللالتفات إلى السائقين ” لأن هؤلاء يعتاشون من ما يحصلونه في اليوم الواحد لتأمين طعام اولادهم”.

واقترح طليس على الحكومة مساعدة السائقين العموميين على الشكل الاتي:

– تخصيص مبلغ مالي صغير لكل سائق جراء تعطله عن العمل بغية مساعدته في إطعام أسرته نظرا للمساهمة التي قاموا بها.

– تأمين عدد من صفائح البنزين مجانا لكل سائق.

– إعفاء السائقين من الرسوم الميكانيكية عن السنة الجارية اذا استمروا في تأدية أعمالهم والخدمات التي يقدمها.

واعتبر طليس “أن مساعدة السائقين وعددهم نحو 50 ألف شخص يشكل مساهمة وطنية في حفظ هذا القطاع العامل ودعمه”.

وختم أن “مواجهة وباء كورونا تتطلب مشاركة جميع القطاعات وان السائقين يشكلون عصب هذا الدعم المطلوب لجبه هذا التحدي”.

وكشف أنه سيبقى على تواصل مفتوح مع اتحادات السائقين و”الاستمرار في نقل صوتهم الى الحكومة والجهات المعنية.” وختم “مرة أخرى نحيي السائقين على صبرهم والدور الوطني الذي يؤدونه في خدمة بلدهم وحماية صحة شعبهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام