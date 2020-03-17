غرفة مجهزة لفحص حالات الكورونا هبة من الكتيبة الايطالية لمستشفى بنت جبيل الحكومي

تسلمت إدارة مستشفى بنت جبيل الحكومي من الكتيبة الايطالية العاملة في قوات الطوارئ الدولية “اليونيفل” غرفة جاهزة بغية تخصيصها لاستقبال ومعاينة حالات مشتبه بإصابتها بالكورونا.

وزارت المستشفى موفدة عن منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة وعاينت جهوزيته واستكمال الاستعدادات تنفيذا لخطة وزارة الصحة اللبنانية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشكر رئيس مجلس إدارة المستشفى الدكتور توفيق فرج الكتيبة الايطالية “التفاتتها الكريمة”، مثمنا ما “قدمته للمستشفى ولخدمة أبناء المنطقة”.

وقال: “أصبح مستشفى بنت جبيل على أهبة الاستعداد لاستقبال حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا بعد ان تسلمت ادارة المستشفى من الكتيبة الايطالية مشكورة غرفة جاهزة كناية عن ” كونتينر” مجهز لفحص ومعاينة الأشخاص المشتبه بإصابتهم بكورونا”، مشيرا الى ان “المريض يصل إلى هذه الغرفة دون ان يدخل الى طوارئ المستشفى والطبيب المختص يكشف عليه داخل هذه الغرفة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام