وزيرة العمل طلبت من كركي ابلاغها بالاجراءات المتخذة في الضمان

وجهت وزيرة العمل لميا يمين كتابا إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي جاء فيه: “عملا بالقرار رقم 1 تاريخ 15/3/2020 الصادر عن مجلس الوزراء الذي أعلن التعبئة العامة وقضى بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة، وذلك في اطار الاجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وحيث استثني من القرار المذكور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك بما يرتبط بالموافقات الاستشفائية والصحية والصيدلانية، وحفاظا على السلامة العامة، وانطلاقا من مبدأ تسيير المرفق العام، ان وزيرة العمل بصفتها وزير الوصاية على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تدعوكم الى ابلاغها بالاجراءات المتخذة في هذا الصدد، لا سيما لناحية:

– وضع جدول مناوبة لموظفي الضمان بالحضور بالحد الأدنى لتسيير الأمور الطارئة والضرورية، لا سيما لمرضى السرطان والامراض المستعصية.

– الإجراءات الصحية المتخذة لوقاية الموظفين من هذا الفيروس ومنع الاكتظاظ داخل الادارة وتجهيز المراكز بعوازل زجاجية تحفظ مسافة آمنة بين الموظف وطالب الخدمة.

– استمرار تأمين الدواء لمرضى السرطان والامراض المستعصية والتواصل مع نقيب الصيادلة وموردي الادوية لوضع آلية لتأمين الدواء طيلة فترة التعبئة العامة.

ونتيجة لهذا الظرف المستجد، قررت وزيرة العمل بصفتها وزير وصاية دعوة مجلس ادارة الضمان لعقد جلسة استثنائية وعاجلة يكون على جدول اعمالها:

– تعليق المهل المتعلقة بتقديم وتسديد الاشتراكات والسندات والتسويات طيلة مدة التعبئة العامة.

– وضع النصوص الخاصة لتمديد مفعول براءات الذمة حتى 30 حزيران 2020”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام