مصدر مسؤول : ايران توصلت الى دواء لترميم الاضرار الرئوية للمصابين بفيروس كورونا

قال رئيس الهيئة العلمية التابعة للجنة الوطنية الايرانية لمكافحة فيروس كورونا “مصطفى قانعي” ان الباحثين الايرانيين تمكنوا من تركيب دواء لمعالجة الاضرار الرئوية لدى المصابين بفيروس كورونا.

واوضح لوكالة “ارنا” اليوم الثلاثاء، ان هذا الدواء يحتوي على 3 انواع من الادوية، ويعمل على تقليل فترة رقود المرضى المصابين بكورونا الى 4 ايام فقط.

ولفت إلى أن الدواء المركب لا يتعارض مع طريقة علاج المرضى المتبعة من قبل وزارة الصحة، وتم اختباره على مجموعتين، وسيتم عرض نتائجه للباحثين في الدول الأخرى.

وأشار المسؤول بوزارة الصحة إلى أنه نتائج الفحص الخاص بالفيروس، اظهرت أن المرضى الذين خضعوا لهذا العلاج حصلوا على نتائج جيدة معلنا ان 40% من المصابين الذي استخدموا هذا المركب الدوائي غادروا المستشفى قبل 4 أيام.

واكد ان ما توصلت إليه إيران هو دواء علاجي للأضرار التي يلحقها الفيروس بالجهاز التنفسي وليس دواءً مضاداً للفيروس بحد ذاته.

المصدر: وكالة ارنا