وزير الصحة للمنار: لبنان هو اكثر دولة استطاعت ان تسيطر على انتشار الوباء لكن الحذر واجب – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 17 2020 - 21:22

وزير الصحة للمنار: لبنان هو اكثر دولة استطاعت ان تسيطر على انتشار الوباء لكن الحذر واجب

منذ 1 ساعة 17 March، 2020
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة