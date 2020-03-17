وزير الصحة اللبناني للمنار: سيتم تنظيم عقود شراء خدمات والاولوية هي لاخصائيين نجحوا في مجلس الخدمة المدنية ولم يتم توظيفهم – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2020 - 21:22

وزير الصحة اللبناني للمنار: سيتم تنظيم عقود شراء خدمات والاولوية هي لاخصائيين نجحوا في مجلس الخدمة المدنية ولم يتم توظيفهم

منذ 1 ساعة 17 March، 2020
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