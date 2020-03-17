انتهاء جلسة مجلس الوزراء وبدء اجتماع لجنة متابعة فيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 17 2020 - 19:34

انتهاء جلسة مجلس الوزراء وبدء اجتماع لجنة متابعة فيروس كورونا

منذ 2 ساعة 17 March، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة