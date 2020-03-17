ترامب: حققنا تقدما بمواجهة “كورونا”

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن “الولايات المتحدة حققت تقدما في مواجهة فيروس كورونا المستجد”، مؤكدا أن “إجراءات الاختبار تسير على ما يرام”.

وأفاد ترامب الثلاثاء “بتوسيع خدمات الرعاية الطبية عن بعد لمواجهة كورونا”، وأوضح أنه “يجب تقليص التنقل والتجمعات وتجنب السفر لمواجهة الفيروس القاتل”، مؤكدا أن “واشنطن ستكسب المعركة ضد كورونا”.

ولفت ترامب الى أن “الاقتصاد الأمريكي سيتعافى بسرعة من تداعيات فيروس كورونا”، واشار الى أنه “سيتم توفير دعم اقتصادي ومالي للشركات الصغيرة”، ودعا “الأمريكيين للعمل من منازلهم”، وشدد على “ضرورة مواجهة العدو غير المرئي وهزمه”، على حد قوله.

المصدر: روسيا اليوم