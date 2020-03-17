علماء جبل عامل: نستنكر قرار إسقاط التهم عن الفاخوري بحجة مرور الزمن

استنكر “تجمع علماء جبل عامل” في بيان اليوم، “القرار الذي اتخذته محكمة الاستئناف، والقاضي بإسقاط التهم عن جزار الخيام العميل الصهيوني عامر الفاخوري وإطلاق سراحه، بحجة “مرور الزمن”.

اضاف: “إن هذا النظام القضائي الذي خضع وخنع للضغط الأميركي العلني والمفضوح، يعيد إلينا مشاهد الحكم الجائر وغير الوطني بالإعدام على البطلين حبيب الشرتوني ونبيل العلم رغم مرور الزمن على القضية، وهو ما يؤدي الى اتخاذ قرارين متناقضين لنفس الحيثية القضائية”.

واذ طالب التجمع “المسؤولين بالضغط في سبيل إحقاق الحق والثأر لدماء الشهداء وعذابات الأسرى”، حذر من “خطورة هذا المسار الذي يستهدف كل مقاوم شريف ويكرم كل خائن عميل مجرم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام