بوتين: روسيا تملك كل ما يلزم لانتاج لقاح لـ”كورونا”

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن “روسيا تملك كل ما يلزم لانتاج لقاح لفيروس كورونا”، واضاف أن “الوضع في روسيا تحت السيطرة”.

وشدد بوتين الثلاثاء على “ضرورة سباق الزمن خلال العمل لمكافحة انتشار الفيروس في البلاد”، وأكد “وجوب زيادة إنتاج أدوات ووسائل الوقاية الشخصية، وتعزيز كميات الاحتياطي من الأدوية والمعدات الطبية”، وأضاف أنه “يجب زيادة رواتب الأطباء والطواقم الطبية المشاركة في مكافحة الفيروس”.

وحول الإجراءات التي اتخذتها أوروبا لمكافحة الفيروس، قال بوتين إن “إجراءات الطوارئ التي اتخذتها أوروبا فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا لها ما يبررها”، وتابع “في الدول الأخرى، بما في ذلك الدول الأوروبية، الوضع ليس سهلا، هو في بعض الأحيان صعب وترتفع عدد حالات الاصابات بشكل حاد كل يوم تقريبا”.

ولفت بوتين الى انه “يتم اتخاذ تدابير الطوارئ في هذه البلدان بما في ذلك الحجر الصحي وإغلاق الحدود وتقييد الفعاليات الجماعية والإلغاء الرحلات الجوية وغيرها”، واضاف “من الواضح أن مثل هذه الإجراءات مبررة وتمليها ظروف موضوعية”.

المصدر: روسيا اليوم