النائب إبراهيم الموسوي :إطلاق العميل عامر الفاخوري إهانة للبنان ولكل لبناني شريف، واستهانة بآلام وجراحات وعذابات وشهادة الكثير من اللبنانيين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2020 - 17:40
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مكتب باسيل: كل كلام عن تعهد من قبلنا لمساعدة العميل عامر فاخوري هو تحامل وكذب وسنلاحق مطلقيه أمام القضاء
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بريطانيا تعلن تسجيل 407 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع عدد الحالات المشخصة إلى 1950
الرئيس بوتين: الوضع بشأن فيروس كورونا في روسيا تحت السيطرة ولدينا كل ما يلزم لإنتاج لقاح في القريب العاجل
الوكالة الفرنسية: الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يؤجل بطولة يورو 2020 عاماً واحداً بسبب انتشار فيروس كورونا
القوات المسلحة اليمنية: تحرير كافة مديريات محافظة الجوف ما عدا بعض المناطق في مديرية خب والشعف وصحراء الحزم
القوات المسلحة اليمنية: القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير شاركوا بعملية "فأمكن منهم" وتخللها ضرب 50 هدفا بالعمق السعودي
النائب إبراهيم الموسوي :إطلاق العميل عامر الفاخوري إهانة للبنان ولكل لبناني شريف، واستهانة بآلام وجراحات وعذابات وشهادة الكثير من اللبنانيين
منذ 1 ساعة
17 March، 2020
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