النائب إبراهيم الموسوي :إطلاق العميل عامر الفاخوري إهانة للبنان ولكل لبناني شريف، واستهانة بآلام وجراحات وعذابات وشهادة الكثير من اللبنانيين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 17 2020 - 17:40

النائب إبراهيم الموسوي :إطلاق العميل عامر الفاخوري إهانة للبنان ولكل لبناني شريف، واستهانة بآلام وجراحات وعذابات وشهادة الكثير من اللبنانيين

منذ 1 ساعة 17 March، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة