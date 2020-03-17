ارتفاع عدد ضحايا حريق النصيرات بغزة الى 20

أعلنت مصادر طبية فلسطينية الثلاثاء وفاة الشاب يوسف الاشقر في العشرين من العمر متأثرا بحروق اصابته خلال حريق النصيرات بقطاع غزة المحاصر.

وقالت المصادر إن “عدد ضحايا الحريق ارتفع الى 20 شخصا اثر الحريق الذي اندلع بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة في الخامس من مارس الجاري”.

يشار الى أن الحريق نجم عن انفجار صهريج غاز سعة 2000 كيلو، كان معبأ بقرابة 1340 كيلو غاز، ومُعد للاستخدام الاحتياطي في مخبز أوقات الطوارئ، وكان يتواجد على بُعد نحو 20 متراً خلف المخبز، ما تسبب في وقوع 20 شهيدا وعشرات الاصابات منها حالات خطيرة وأضرار جسيمة في محلات وبسطات تجارية في المكان.

المصدر: فلسطين اليوم