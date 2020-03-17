مستوطنون صهاينة يعتدون على مزارعين فلسطينيين في الضفة المحتلة

أقدم مستوطنون صهاينة الثلاثاء على تقطيع أشجار الزيتون والخروب في بلدة بروقين غرب سلفيت في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، تعود ملكيتها للمزارع جمال سلامة، كما هاجم المستوطنون مزارعا شمال بروقين.

وقال المزارع جمال سلامة إن “مستوطني مستوطنة بروخين المقامة على أراضي مواطني بلدتي بروقين وكفر الديك، هاجموا ارضه وقاموا بتقطيع عددا من أشجار الزيتون والخروب”، واضاف “هذا الاعتداء الثاني خلال هذا الشهر، حيث اقدموا على تقطيع 35 شجرة زيتون تترواح اعمارها ما بين 4- 15 عاما، وشجرة خروب وشجرة جوافة و10 شتلات عنب، في المنطقة الشمالية من بروقين، المحاذية لمستوطنة بروخين”.

واشار سلامة الى انه “بداية الشهر الجاري قام مستوطنون بإقتلاع اكثر من 20 شجرة زيتون، و20 شجرة تين، وعدد من اشجار العنب والتي تترواح اعمارها ما بين 3 _5 سنوات، اضافة الى تخريب وإقتلاع اكثر من 60 شتلة فقوس قمت بزراعتها، في نفس الارض والتي تبلغ مساحتها 5 دونم”.

وفي نفس السياق، قال رئيس بلدية بروقين مروان عبد الرحمن إن “مستوطني بروخين هاجموا المزارع حبيب الشعيبي أثناء عمله في أرضه المزروعه بأشجار الزيتون المعمرة، في منطقة المدورة بالجهة الشمالية لبروقين، حيث قاموا بالاعتداء عليه من خلال إلقاء الحجارة عليه، وترك كلابهم تلاحقه، وبالتالي إخراجه من أرضه بالقوة”، واضاف ان “المنطقة وعلى ما يبدو ومن خلال اعتداءاتهم على المواطنين مستهدفة من أجل توسعة مستوطنة بروخين المقامة على أراضي المواطنين”.

المصدر: وكالة معاً